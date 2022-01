Politica salernitana a lutto | è morto il parlamentare Enzo Fasano

Leggi su anteprima24

(Di domenica 23 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Il mondo politico campano piange, 71 anni. Ilsalernitano era malato da tempo. Militante del Movimento Sociale Italiano, poi di An, PdL ed infine di Forza Italia, era tra gli esponenti di spicco della destra. Tra le sue ultimissime uscite pubbliche, dopo una delicata e complessa operazione chirurgica, quella del Grand Hotel al fianco di Mara Carfagna e Gigi Casciello in occasione della presentazione della candidatura di Michele Sarno alla carica di sindaco del Comune di Salerno. In foto: Roberto Celano,, Gigi Casciello. L'articolo proviene da Anteprima24.it.