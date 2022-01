(Di domenica 23 gennaio 2022) (Adnkronos) – I San Franciscovincono 13-10 sul campo dei Green Baye volano in finale nella National Football Conference. I californiani realizzano una nuovaneiNfl, conquistando un successo a dir poco rocambolesco a Lambeau Field. Nel gelo e sotto la neve, itrionfano con un field goal che il kicker Robbie Gould trasforma da 45 yard. I, che avevano chiuso la regular season con il miglior record nella NFC, escono di scena nella serata che può segnare la fine dell’avventura del quarterback Aaron Rodgers in gialloverde. Iaspettano la vincente della sfida tra Tampa Bay Buccaneers e Los Angeles Rams per conoscere l’avversario nella finale NFC. Un field goal allo scadere decide anche la sfida che i Cincinnati Bengals ...

Advertising

mario_cama : I playoff... Le due dominatrici delle 2 conference eliminate! - Adnkronos : #Nflplayoff, impresa #49ers: Packers battuti. - 777PARTENERS : RT @Gazzetta_it: Shock Green Bay, fuori con San Francisco. E Cincinnati elimina Tennessee #Nfl - StraNotizie : Playoff Nfl, impresa 49ers: Packers battuti - matiofubol : Immensa l'unica testata NFL ufficiale che dopo una settimana di silenzio e copertura nulla dei playoff torna con un… -

Ultime Notizie dalla rete : Playoff Nfl

... è il protagonista del nuovo e divertentissimo spot targato Apple TV+ la cui messa in onda è prevista nel corso deidella. L'attore, seduto sul divano di una suntuosa villa, scorre il ......imbecca Filippo Petrillo in endzone (rientrato con un permesso speciale da Londra e dalla...con un predominio netto nella regular season e pochissimi passaggi a vuoto anche ai. Varese ...I San Francisco 49ers vincono 13-10 sul campo dei Green Bay Packers e volano in finale nella National Football Conference. I californiani realizzano una nuova impresa nei playoff Nfl, conquistando un ...Apple TV+ ha condiviso un nuovo esilarante spot intitolato 'Everyone but Jon Hamm' la cui messa in onda è prevista durante i playoff della NFL.