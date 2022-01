Pioli: «Bicchiere mezzo vuoto. Rischia di essere come l’anno scorso» (Di lunedì 24 gennaio 2022) Pioli: «Bicchiere mezzo vuoto. Rischia di essere la stagione dell’anno scorso». Le parole del tecnico del Milan Stefano Pioli a Dazn dopo Milan-Juve. PRESTAZIONE – «Abbiamo fatto una partita giusta. C’è mancato qualcosa in area, a volte siamo stati poco precisi e decisi. Spesso è stato il campo che non ci ha fatto controllare il pallone. Ma sulla prestazione siamo stati attenti con energia e forza. Abbiamo dato poche occasioni a un avversario forte». Bicchiere mezzo vuoto – «Il nostro Bicchiere è mezzo vuoto per i punti mancati con lo Spezia, non per questa. La squadra sa che questa e l’Inter ci diranno molto. Se vinceremo il ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 24 gennaio 2022): «dila stagione del». Le parole del tecnico del Milan Stefanoa Dazn dopo Milan-Juve. PRESTAZIONE – «Abbiamo fatto una partita giusta. C’è mancato qualcosa in area, a volte siamo stati poco precisi e decisi. Spesso è stato il campo che non ci ha fatto controllare il pallone. Ma sulla prestazione siamo stati attenti con energia e forza. Abbiamo dato poche occasioni a un avversario forte».– «Il nostroper i punti mancati con lo Spezia, non per questa. La squadra sa che questa e l’Inter ci diranno molto. Se vinceremo il ...

