Pillole per una Nuova Storia letteraria 047 (Di domenica 23 gennaio 2022) Epidemia e Storia letteraria Di Federico Sanguineti Siegmund Ginzberg, in un volume dal titolo Racconti contagiosi (Feltrinelli 2020), offre un panorama più che esaustivo sul rapporto che intercorre fra ogni forma di epidemia e la letteratura universale, avvertendo argutamente fin dall’inizio ? con parafrasi del Manifesto del partito comunista di Marx ed Engels ? che tutta la Storia finora conosciuta è Storia della lotta contro le epidemie. Al lettore non resta quasi nulla da aggiungere; al più qualche postilla, magari per ricordare il caso di poeti del Seicento che traggono dalla peste occasione di lirica ispirazione. È il caso, poniamo, del salernitano Tomaso Gaudiosi, nativo probabilmente di Cava de’ Tirreni e autore di una raccolta intitolata L’Arpa poetica, edita a Napoli da Novello de’ Bonis nel 1671. Com’è ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 23 gennaio 2022) Epidemia eDi Federico Sanguineti Siegmund Ginzberg, in un volume dal titolo Racconti contagiosi (Feltrinelli 2020), offre un panorama più che esaustivo sul rapporto che intercorre fra ogni forma di epidemia e la letteratura universale, avvertendo argutamente fin dall’inizio ? con parafrasi del Manifesto del partito comunista di Marx ed Engels ? che tutta lafinora conosciuta èdella lotta contro le epidemie. Al lettore non resta quasi nulla da aggiungere; al più qualche postilla, magari per ricordare il caso di poeti del Seicento che traggono dalla peste occasione di lirica ispirazione. È il caso, poniamo, del salernitano Tomaso Gaudiosi, nativo probabilmente di Cava de’ Tirreni e autore di una raccolta intitolata L’Arpa poetica, edita a Napoli da Novello de’ Bonis nel 1671. Com’è ...

