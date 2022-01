Pierpaolo Pretelli positivo al Covid salta Domenica In | l’annuncio in video-collegamento con Mara Venier

(Di domenica 23 gennaio 2022) Imprevisto peroggi pomeriggio il suo consueto spazio d’intrattenimento nella diretta diIn. L’ex Grande Fratello Vip è infatti costretto a casa, bloccato dal, come annunciato incon. “Sto bene, non ho particolari sintomi” la rassicurazione del ragazzo alla conduttrice e al suo pubblico.bloccato a casa dal: assente aIn Ancheè finito nelle grinfie del-19, annunciando in diretta aIn la sua positività al virus. L’ex velino ed ex concorrente del Grande Fratello ...

fanpage : Pierpaolo Pretelli è positivo al #Covid, non ci sarà domani a #DomenicaIn #prelemi - fanpage : Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono la coppia d'oro del 2022. #PRELEMI - fanpage : I #prelemi sono davvero la coppia d'oro del 2022!

Annuncio social di: "Mi dispiace non essere con la mia Mara" Ebbene sì, stiamo parlando proprio diche ha fatto sapere attraverso i suoi canali social di non ...ha comunicato via social che ha il ...Mara Venier in collegamento con Pierpaolo Pretelli (positivo al covid): “Mi hai fatto morire di paura” Nella puntata di oggi di Domenica In la padrona di ...Pierpaolo Pretelli ha contratto il Covid, come sta? In collegamento con Domenica In: "Solo ujn po' di dolori ossei e muscolari".