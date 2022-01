Picerno-Turris | Serie C | probabili formazioni e diretta tv

(Di domenica 23 gennaio 2022) Il Girone C diC riparte con la ventitreesima giornata, dopo lo stop di due turni di campionato.è la prima gara del 2022 per entrambe le compagini che vivono la fase emblematica delle condizioni del Girone C diC. Infatti, nel Girone, tra seconda e decima vi sono soltanto 8 punti di differenza, mentre tra, decimo, e, quarta, addirittura solo 4. Una gara fondamentale, quindi, per entrambe le squadre che metteranno in palio punti preziosi in ottica playoff. Il “Donato Curcio” ospiterà uno scontro tutto da seguire, con calcio d’inizio previsto per le 17.30. Il momento delle due squadre Ilha avuto modo di riprendersi alla grande dalla sconfitta col Taranto, mettendo a segno la quarta vittoria nelle ultime 5 gare. ...

La data, l'orario, la diretta tv e streaming di Picerno-Turris, match valevole per la ventitreesima giornata del campionato italiano di Serie C 2021/2022.