Piace a tutti | da Di Maio a Meloni | Elisabetta Belloni | carta coperta per Quirinale e Palazzo Chigi

(Di domenica 23 gennaio 2022) La situazione a 30 ore dall’inizio della prima votazione per ilè ancora molto incerta, anche se ieri sera sono arrivati i primi elementi certi, con il ritiro della candidatura di Silvio Berlusconi e lo stop contestuale da parte del leader di Forza Italia dell’ipotesi Mario Draghi. Questo secondo elemento, meno atteso del primo, ha fatto fregare le mani a molti protagonisti della partita: Berlusconi ha detto quello che altri speravano, frenando la candidatura dell’attuale premier. La cosa non discerto a Giuseppe Conte (in un M5s diviso), ma neanche al Pd e a Matteo Renzi. Inoltre la rinuncia del Cavaliere dà ora mani libere ai due più giovani (e più forti) leader del centrodestra. Matteo Salvini e Giorgiapossono trattare in campo aperto. Già, ma cosa può succedere a questo punto? È inutile continuare a ...

"È chiaro a tutti che l'Italia ha bisogno di un primo ministro forte, soprattutto per guidare le riforme", sottolinea Zonova, "mi sembra che Draghi per la Russia sia ben visto sia come premier che ...