"Pericoloso togliere Draghi". Colle, Salvini smaschera la sinistra: il gioco sporco a ridosso del primo voto (Di domenica 23 gennaio 2022) Matteo Salvini ha fatto rapidamente il punto della situazione sul Quirinale dalla piazza di Montecitorio a Roma, davanti all'ingresso principale della Camera. Innanzitutto il leader della Lega ha voluto ringraziare a nome di tutto il centrodestra Silvio Berlusconi “per la generosità e per la sua scelta, che ha tolto dal campo i no pregiudiziali”. Poi Salvini ha assicurato che sta lavorando senza sosta per raccogliere “proposte e nomi, di uomini e donne, di assoluto spessore sia a livello nazionale che internazionale. Mi spiace che da Enrico Letta arrivino dei no pregiudiziali, non è il modo migliore per scegliere il presidente della Repubblica velocemente. Noi faremo una serie di proposte - ha aggiunto - il centrodestra è maggioranza nel Paese e relativa nel Parlamento, quindi ha diritto di fare le sue proposte senza che nessuno possa dire dei no ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022) Matteoha fatto rapidamente il punto della situazione sul Quirinale dalla piazza di Montecitorio a Roma, davanti all'ingresso principale della Camera. Innanzitutto il leader della Lega ha voluto ringraziare a nome di tutto il centrodestra Silvio Berlusconi “per la generosità e per la sua scelta, che ha tolto dal campo i no pregiudiziali”. Poiha assicurato che sta lavorando senza sosta per raccogliere “proposte e nomi, di uomini e donne, di assoluto spessore sia a livello nazionale che internazionale. Mi spiace che da Enrico Letta arrivino dei no pregiudiziali, non è il modo migliore per scegliere il presidente della Repubblica velocemente. Noi faremo una serie di proposte - ha aggiunto - il centrodestra è maggioranza nel Paese e relativa nel Parlamento, quindi ha diritto di fare le sue proposte senza che nessuno possa dire dei no ...

Ultime Notizie dalla rete : Pericoloso togliere Quirinale, Salvini: pericoloso togliere Draghi dal governo "Togliere Draghi dall'incarico di presidente del Consiglio in questo momento sarebbe pericoloso, per l'Italia, in un momento economico difficile". Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, ...

Quirinale, Letta: martedì o mercoledì nome condiviso da tutti. Salvini: pericoloso togliere Draghi ... Il Sole 24 ORE Quirinale, Salvini: “Faremo diversi nomi nelle prossime ore, pericoloso togliere Draghi da Chigi” La Lega e il centrodestra proporranno diversi nomi per il Quirinale nelle prossime ore. Lo dice Matteo Salvini parlando questa sera con i giornalisti, mettendo in chiaro che sarebbe meglio se Mario Dr ...

Quirinale, Salvini: "Pericoloso togliere Draghi da Palazzo Chigi" Rispetto all'ipotesi di Mario Draghi presidente della Repubblica, Matteo Salvini ha detto che "sarebbe pericoloso toglierlo da Palazzo Chigi in un momento economico difficile". Il leader della Lega ha ...

