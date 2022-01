"Per me, questo è il senso di una vita". Dramma-Berlusconi, la straziante frase rubata dopo l'addio al sogno-Quirinale (Di domenica 23 gennaio 2022) Ufficiale: Silvio Berlusconi per una volta fa un passo indietro, rinuncia con grande sofferenza alla corsa al Quirinale. Il tutto è avvenuto ieri, sabato 22 gennaio, in assenza del leader di Forza Italia: per lui, che ha disertato il vertice romano del centrodestra, ha parlato Licia Ronzulli. Oggi si apprende che il Cav è ancora ricoverato al San Raffaele di Milano, "controlli di routine" spiegano dal suo entourage. Come detto, la rinuncia al Colle pesa. E tantissimo. E per capire quanto possa pesargli, basta leggere quanto riportato in un retroscena del Corriere della Sera. Si torna ai giorni tra Natale e Capodanno, quando la campagna quirinalizia del leader di Forza Italia era nel vivo, tra operazione-scoiattolo, telefonate di Vittorio Sgarbi e pallottoliere sempre in primo piano sulla scrivania. Beme, in quel contesto, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022) Ufficiale: Silvioper una volta fa un passo indietro, rinuncia con grande sofferenza alla corsa al. Il tutto è avvenuto ieri, sabato 22 gennaio, in assenza del leader di Forza Italia: per lui, che ha disertato il vertice romano del centrodestra, ha parlato Licia Ronzulli. Oggi si apprende che il Cav è ancora ricoverato al San Raffaele di Milano, "controlli di routine" spiegano dal suo entourage. Come detto, la rinuncia al Colle pesa. E tantissimo. E per capire quanto possa pesargli, basta leggere quanto riportato in un retroscena del Corriere della Sera. Si torna ai giorni tra Natale e Capodanno, quando la campagna quirinalizia del leader di Forza Italia era nel vivo, tra operazione-scoiattolo, telefonate di Vittorio Sgarbi e pallottoliere sempre in primo piano sulla scrivania. Beme, in quel contesto, ...

