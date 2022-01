Advertising

Pechino, TGV per Olimpiadi: 'Così evitiamo contatto con atleti'

askanews

Un treno ad alta velocità per gli atleti e i partecipanti alle Olimpiadi invernali di, al via il 4 febbraio, per evitare il contatto diretto con la popolazione. Ilè dotato di cabine per inserire gli sci, iscrizioni in Braille per gli atleti paralimpici e uno studio ...... 350 km orari: è in grado di superare i 400 km/h, i più veloci viaggiano sulla tratta- ... la velocità di crociera è 300 km/h ma può arrivare a 330 km/h quando è in ritardo- Francia, 320 ...Roma, 22 gen. askanews) – Un treno ad alta velocità per gli atleti e i partecipanti alle Olimpiadi invernali di Pechino, al via il 4 febbraio, per evitare il contatto diretto con la popolazione. Il TG ...Ci sono molti modi di viaggiare, a piedi, in macchina, in aereo o in treno e ognuno ha i suoi vantaggi e pregi: scegliere ad esempio di viaggiare in treno significa accorciare le lunghe distanze, gode ...