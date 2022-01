Pd - Leu - M5s: un tavolo con tutti per nome condiviso. Da domani 'Maratona Mentana' (Di domenica 23 gennaio 2022) 'Si ragiona su Andrea Riccardi come profilo di presidente ideale' affermano fonti del Nazareno sottolineando che è stato un 'buon incontro' stamani tra Conte, Letta e Speranza, in un 'clima positivo' ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 23 gennaio 2022) 'Si ragiona su Andrea Riccardi come profilo di presidente ideale' affermano fonti del Nazareno sottolineando che è stato un 'buon incontro' stamani tra Conte, Letta e Speranza, in un 'clima positivo' ...

Advertising

Agenzia_Ansa : E' in programma alle 10.30 alla Camera il vertice del centrosinistra sul Quirinale. Enrico Letta, Giuseppe Conte e… - Agenzia_Ansa : 'Servono candidati di alto profilo, largamente condivisi e che siano in grado di rappresentare tutti gli italiani.'… - marattin : Secondo questo ragionamento allora il 60% di Pd-M5S-Leu, con l’11% di affluenza, equivale al 6,6% nazionale. (capis… - giulio_galli : RT @ultimenotizie: #AndreaRiccardi potrebbe essere il candidato di bandiera del centrosinistra per il Quirinale. Sul nome del fondatore di… - ultimenotizie : #AndreaRiccardi potrebbe essere il candidato di bandiera del centrosinistra per il Quirinale. Sul nome del fondator… -