Patrizia Barbieri | sindaco di Piacenza | “Non chiamatemi sindaca Il sessismo si combatte con il merito | non con le parole”

(Di domenica 23 gennaio 2022) https://luce.lanazione.it/wp-content/uploads/2022/01/-Video-Politica-ilrestodelcarlinoit.mp4 Una sola donna in Italia guida una città con più di 100mila abitanti. Si chiamae dal suo ufficio su piazza Cavalli, a, lo sguardo s’allunga verso il Lodigiano, in una produttività accresciuta dal Po e dalla via Emilia., “la Patty” per le dipendenti comunali che la trattano come un’amica e come un capo vicino, è un’amministratrice di lungo corso, avvocatessa, mamma di due figlie e moglie di magistrato. Ed è anche? Stop, qui interviene lei: “...

Advertising

Luce_news : Patrizia Barbieri, sindaco di Piacenza: “Non chiamatemi sindaca. Il sessismo si combatte con il merito, non con le… - news_ravenna : Patrizia Barbieri ha incontrato oggi i rappresentanti dei partiti del centrodestra - ER_Notizie : Patrizia Barbieri ha incontrato oggi i rappresentanti dei partiti del centrodestra - news_ravenna : Patrizia Barbieri ha incontrato oggi i rappresentanti dei partiti del centrodestra -

Ultime Notizie dalla rete : Patrizia Barbieri

QUOTIDIANO NAZIONALE

, prima cittadina di Piacenza, è l'unica in questo ruolo nelle città sopra i 100mila abitanti. "Chiamarmi sindaco non è mica un'offesa. Io mi concentro sul ruolo: è un servizio, non ...'Quest'oggi, venerdì 21 gennaio, il sindacoha incontrato i rappresentanti dei partiti del centrodestra al fine di illustrare le iniziative legate all'ultimo periodo di mandato, ivi comprese quelle relative al bilancio di ...E' l'unica donna a ricoprire il ruolo di primo cittadino nelle città sopra i 100mila abitanti. "I nomi sono importanti? Sono importanti i fatti, non le parole. Mi interessa molto di più come ci si app ...Patrizia Barbieri, prima cittadina di Piacenza, è l’unica in questo ruolo nelle città sopra i 100mila abitanti. "Chiamarmi sindaco non è mica un’offesa. Io mi concentro sul ruolo: è un servizio, non u ...