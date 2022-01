Paris Saint Germain-Reims 4-0 Verratti apre | Sergio Ramos gol all’esordio Messi…

Advertising

lockon_cc07 : RT @sport: #Ligue1 ?? #PSG ???? ?? ¡GOOOOL! Verratti adelanta al PSG al filo del descanso ???? 1 ?? 0 ??? (44') #EnDirecto ?? - roviraluis : RT @sport: #Ligue1 ?? #PSG ???? ?? ¡GOOOOL! Verratti adelanta al PSG al filo del descanso ???? 1 ?? 0 ??? (44') #EnDirecto ?? - sport : #Ligue1 ?? #PSG ???? ?? ¡GOOOOL! Verratti adelanta al PSG al filo del descanso ???? 1 ?? 0 ??? (44') #EnDirecto ??… - PSGAddictFR : Real : Benzema sorti sur blessure ! - JuventusUn : Arriva gratis, #Juventus o #Psg: #Pogba ha già fatto una scelta! L'ANNUNCIO?? -

Ultime Notizie dalla rete : Paris Saint

Infobetting

IlGermain batte 4 - 0 il Reims nel posticipo della ventiduesima giornata di Ligue 1 e lo fa con la doppietta di Verratti e la prima rete parigina di Sergio Ramos. La squadra di Pochettino fa ...... ma tale evenienza si verificherebbe soltanto se nell'ultima settimana di calciomercato dovessero muoversi squadre tipo Bayern Monaco,- Germain o, dalla Premier, il Manchester City. Ma ...Poker del PSG che ha superato il Reims in scioltezza grazie a Verratti, Sergio Ramos e Mbappé. Pochettino fa partire Messi dalla panchina ...Ligue 1, il Psg batte il Reims per 4-0 con doppietta di Verratti e primo gol per Sergio Ramos con la maglia dei parigini ...