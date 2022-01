"Pare che la vedova di Giuseppe Conte...". Crisi di nervi dopo il ritiro del Cav, indiscrezioni sconcertanti su Travaglio (Di domenica 23 gennaio 2022) Travaglio Marco, l'inconsolabile. Già vedova Conte, il direttore del Fatto quotidiano ha vissuto un incubo che al tempo stesso è anche una droga dall'effetto potentissimo: il ritorno del Caimano. L'incognita quirinalizia lo costringe a un defatigante lavoro di sdoppiamento giornaliero: mezzo emisfero impegnato nel dimostrare che Draghi e Figliuolo sono gli indegni usurpatori della sovranità appartenente all'avvocato di Volturara Appula e a Domenico Arcuri; l'altra metà del cervello spremuta per riperticare a cielo aperto tutte le presunte nefandezze berlusconiane, in una specie di sabba medievale composto da lenzuola tedi articoli che avvolgano come un sudario l'ultimo lacerto di reputazione berlusconiana. Un super lavoro, insomma, al quale Travaglio si dedica anche in televisione con il ghigno maltrattenuto dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022)Marco, l'inconsolabile. Già, il direttore del Fatto quotidiano ha vissuto un incubo che al tempo stesso è anche una droga dall'effetto potentissimo: il ritorno del Caimano. L'incognita quirinalizia lo costringe a un defatigante lavoro di sdoppiamento giornaliero: mezzo emisfero impegnato nel dimostrare che Draghi e Figliuolo sono gli indegni usurpatori della sovranità appartenente all'avvocato di Volturara Appula e a Domenico Arcuri; l'altra metà del cervello spremuta per riperticare a cielo aperto tutte le presunte nefandezze berlusconiane, in una specie di sabba medievale composto da lenzuola tedi articoli che avvolgano come un sudario l'ultimo lacerto di reputazione berlusconiana. Un super lavoro, insomma, al qualesi dedica anche in televisione con il ghigno maltrattenuto dei ...

