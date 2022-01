Papa Francesco: nell’omelia in San Pietro nuovo appello all’accoglienza (Di domenica 23 gennaio 2022) Anche nella messa domenicale officiata nella Basilica di San Pietro, nell'omelia Papa Francesco non dimentica i migranti e chiede di lasciarli sbarcare. Solo l'Italia per ora ha raccolto l'appello accorato del Pontefice L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 23 gennaio 2022) Anche nella messa domenicale officiata nella Basilica di San, nell'omelianon dimentica i migranti e chiede di lasciarli sbarcare. Solo l'Italia per ora ha raccolto l'accorato del Pontefice L'articolo proviene da Firenze Post.

