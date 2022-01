Pallamano femminile, Serie A 2021-2022: Guerriere Malo, Mestrino e Cellini Padova a segno (Di domenica 23 gennaio 2022) Tra un rinvio e l’altro sono tre le partite che si sono giocate nella giornata di ieri valide per la 13^ giornata della Serie A femminile di Pallamano. La regular season continua a regalare emozioni con le affermazioni di Guerriere Malo, Mestrino e Cellini Padova La più importante del week-end è stata senza dubbio la prima in ordine cronologico, un’autentica battaglia per la salvezza tra Guerriere Malo e Mezzocorona. Le prime hanno avuto la meglio per un solo punto (28-27) al termine di una sfida più che mai incerta. Luisa Dalla Valle e le compagne sembravano in vantaggio ed ad un passo dal successo, ma tutto è cambiato a favore delle venete negli ultimi 5 minuti. La battaglia non è mancata anche tra Cassano Magnago ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022) Tra un rinvio e l’altro sono tre le partite che si sono giocate nella giornata di ieri valide per la 13^ giornata delladi. La regular season continua a regalare emozioni con le affermazioni diLa più importante del week-end è stata senza dubbio la prima in ordine cronologico, un’autentica battaglia per la salvezza trae Mezzocorona. Le prime hanno avuto la meglio per un solo punto (28-27) al termine di una sfida più che mai incerta. Luisa Dalla Valle e le compagne sembravano in vantaggio ed ad un passo dal successo, ma tutto è cambiato a favore delle venete negli ultimi 5 minuti. La battaglia non è mancata anche tra Cassano Magnago ...

