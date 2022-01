Pallamano | Europei 2022 | successi per Spagna | Norvegia e Svezia

(Di domenica 23 gennaio 2022) Nuova giornata di gare aglidi, in cui si sono svolte tre partite della terza giornata del gruppo II del Main Round, iniziando dal big match tra, in cui a primeggiare è stata la formazione scandinava. I norvegesi hanno letteralmente dominato la scena allungando sin dal primo tempo. Gli ultimi 30 minuti sono stati una ‘passerella’ per questi ultimi che hanno respinto ogni possibile attacco degli spagnoli che hanno alzato bandiera bianca per 26 a 22. Il pomeriggio si era però aperto con una gara molto avvincente tra Russia e Polonia, che ha segnato lo scontro tra i due giovani più interessanti del torneo, ovvero Sergei Kosorotov e Szymon Si?ko. Otto le reti segnate a testa dai due, mentre l’equilibrio si è visto dal primo all’ultimo minuto, per un 29-29 che non ...

Advertising

da_Budapest : 15000 i contagi giornalieri! #Orban ha già aperto alle quarte dosi, ma mancano le direttive mediche. Trump chiama… - zazoomblog : Pallamano Europei 2022: Islanda Germania ed Olanda vincono e passano il turno - #Pallamano #Europei #2022:… - zazoomblog : Pallamano Europei 2022: la Serbia ritrova Petar Nenadic obiettivo il secondo play-off di qualificazioni ai Mondiali… - MDolcinelli : Ci prendiamo una pausa dalla #AFCON2021 per vivere dal vivo gli Europei di pallamano #ehfeuro2022 Pallamano sport… - zazoomblog : Pallamano Europei 2022: la Spagna supera la Svezia. Cade la Noevegia bene Francia e Danimarca - #Pallamano… -

Ultime Notizie dalla rete : Pallamano Europei

In corsa ci resta anche l' Olanda , che trascinata dal capocannoniere del torneo Kay Smits (nove gol quest'oggi) si è imposta per 34 - 30 su un coriaceo Montenegro, cui non sono bastate le parate dell'...RISULTATIMASCHILI 2022Riparte come si era concluso a fine 2021 il cammino della Junior Fasano, vittoriosa ieri sul Rubiera per 29-19 nel match valido per la 1^ giornata di ritorno de ...La Pallamano Romagna torna (provvisoriamente) in vetta alla classifica, in virtù del larghissimo successo 43-16 sul Prato ed al contemporaneo rinvio di ...