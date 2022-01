Pagelle Torino Sassuolo | Sanabria illude | Raspadori acciuffa i granata – VOTI

(Di domenica 23 gennaio 2022) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 23ª giornata di Serie A 2021/22:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 23ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP:FLOP: Scamacca(3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6; Zima 6, Bremer 6.5, Rodriguez 5.5; Singo 6, Lukic 6.5, Mandragora 7 (70? Pobega 5.5), Vojvoda 6.5; Praet 6 (85? Baselli sv), Brekalo 6.5 (70? Pjaca 6);7. Allenatore: Juric 6.5.(4-3-3): Consigli 6; Muldur 5.5, Chiriches 5, Ferrari 5.5, Kyriakopoulos 6; Frattesi 6, Lopez 6, Harroui 5 (46? Rogerio 5, 55? Defrel 6); Berardi 6, Scamacca 5, ...

A seguire, l'ampio post-partita con pagelle, dichiarazioni e commenti. Forza Sasol! Diretta Torino-Sassuolo 1-1. Le pagelle dei protagonisti del match tra Torino e Sassuolo, valido per la 23ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Sanabria, Mandragora FLOP: Scamacca, Ferrari. Le pagelle e il tabellino di Torino-Sassuolo, match valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022, in cui la formazione granata guidata da Ivan Juric è stata ripresa dalla squadra neroverde. Per Rogerio solamente pochi minuti: entra, prende il giallo e si infortuna. Male Ferrari, Raspadori sfrutta l'unica occasione nel finale di gara.