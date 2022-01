Ostia, morto l’ex Presidente del X Municipio Giacomo Vizzani (Di domenica 23 gennaio 2022) E’ morto oggi Giacomo Vizzani, Presidente del X Municipio dal 2008 al 2013. A dare la notizia della sua scomparsa l’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno con un post sulla sua pagina Facebook, nel quale ricorda l’impegno politico profuso da Vizzani nel suo partito. morto Giacomo Vizzani «Se n’è andato Giacomo Vizzani – scrive Alemanno – un amministratore serio, un ottimo professionista, ma soprattutto una grande persona e un vero militante politico. È sempre stato un punto di riferimento per tutto il Municipio di Ostia, a cui, lui da Presidente di Municipio e io da Sindaco, abbiamo provato a dare una vera autonomia. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 23 gennaio 2022) E’oggidel Xdal 2008 al 2013. A dare la notizia della sua scomparsasindaco di Roma Gianni Alemanno con un post sulla sua pagina Facebook, nel quale ricorda l’impegno politico profuso danel suo partito.«Se n’è andato– scrive Alemanno – un amministratore serio, un ottimo professionista, ma soprattutto una grande persona e un vero militante politico. È sempre stato un punto di riferimento per tutto ildi, a cui, lui dadie io da Sindaco, abbiamo provato a dare una vera autonomia. ...

Advertising

CorriereCitta : Ostia, morto l’ex Presidente del X Municipio Giacomo Vizzani - davidedesario : Morto Vizzani, ex presidente del Municipio di Ostia. - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Morto Vizzani, ex presidente del Municipio di Ostia. Alemanno: «Amministratore serio» - leggoit : Morto Vizzani, ex presidente del Municipio di Ostia. Alemanno: «Amministratore serio» - marco05113908 : @SabrinaSalerno @relilax Va bene farsi le foto ad ostia. .. ma scostumata ha un altro significato. Se poi le scost… -