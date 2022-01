Oroscopo settimana 24-30 gennaio Marco Pesatori: periodo opaco per Cancro (Di domenica 23 gennaio 2022) L'Oroscopo settimanale di Marco Pesatori è pronto a passare in rassegna i giorni dal 24 al 30 gennaio 2022. In esclusiva a Ultimora News, l'astrologo non solo è pronto a rivelare che cosa hanno in serbo gli astri per i 12 segni zodiacali ma anche a trarre valutazioni con voto da uno a dieci. Oroscopo e pagelle dal 24 al 30 gennaio 2022: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Attenzione. Arriva un periodo di qualche settimana con tutti i pianeti rapidi contro il vostro segno. Certamente non siete i soli a dover rallentare, ma anche degli sprinter come voi, tutto istinto e passione, a volte devono prendere le cose con più moderazione e rilassatezza. Ci sono molte eccezioni, ma certamente i nati tra 21 e 28 devono tenere a bada quella tendenza ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 23 gennaio 2022) L'le diè pronto a passare in rassegna i giorni dal 24 al 302022. In esclusiva a Ultimora News, l'astrologo non solo è pronto a rivelare che cosa hanno in serbo gli astri per i 12 segni zodiacali ma anche a trarre valutazioni con voto da uno a dieci.e pagelle dal 24 al 302022: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Attenzione. Arriva undi qualchecon tutti i pianeti rapidi contro il vostro segno. Certamente non siete i soli a dover rallentare, ma anche degli sprinter come voi, tutto istinto e passione, a volte devono prendere le cose con più moderazione e rilassatezza. Ci sono molte eccezioni, ma certamente i nati tra 21 e 28 devono tenere a bada quella tendenza ...

