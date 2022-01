Oroscopo di Paolo Fox dal 24 al 30 gennaio | previsioni della settimana

Leggi su nonsolo.tv

(Di domenica 23 gennaio 2022) Anche il mese dista per lasciarci. Non ci resta che scoprire come sarà l’ultimadel mese con ledelle stelle d nostro amato astrologoFox. Scoprirai insieme a lui che cosa vogliono dirti stelle e pianeti per la dettomama che va dal 24 al 30. Ovviamente per ogni segno zodiacale. Ariete Per te le cose non cominciano nel modo migliore. Hai la luna che ti rema contro, quindi ladal punto di vista sentimentale non sarà affatto piacevole. Devi aspettare tempi migliori. Per ciò che concerne il lavoro, le stelle ti dicono che è meglio evitare qualsiasi azzardo. In questo momento devi solo avere pazienza. Toro Sei in un momentotua vita in cui la confusione ti prende e non sai come chiarirti le idee in amore. Ciò non ...