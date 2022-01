Oroscopo di Paolo Fox 24 gennaio: amore e lavoro vi daranno gioie questo lunedì (Di domenica 23 gennaio 2022) Ariete – Giornata no, Luna ancora storta fino a sera, site un po’ troppo critici nei giudizi. Un no anche sul lavoro: siete stanchi e non riuscite a fare ciò che desiderate. Toro – In amore può essere un buon giorno per recuperare le indecisione, occhio, però, ad Acquario e Leone. Sul lavoro un cambiamento di ruolo recente potrebbe aver portato qualche difficoltà insieme a dei vantaggi. Gemelli – Ottime notizie in amore: luna favorevole che aiuta sia nei nuovi rapporti sia nelle relazioni già presenti. Sul lavoro attenzione agli investimenti: se dovete investire, sportare soldi o acquistare fatevi consigliare. Cancro – In amore sentite che c’è qualcosa di strano, forse un po’ di incomprensione.Sul lavoro state attenti: potrebbero esserci degli scontri in vista con un ... Leggi su cityroma (Di domenica 23 gennaio 2022) Ariete – Giornata no, Luna ancora storta fino a sera, site un po’ troppo critici nei giudizi. Un no anche sul: siete stanchi e non riuscite a fare ciò che desiderate. Toro – Inpuò essere un buon giorno per recuperare le indecisione, occhio, però, ad Acquario e Leone. Sulun cambiamento di ruolo recente potrebbe aver portato qualche difficoltà insieme a dei vantaggi. Gemelli – Ottime notizie in: luna favorevole che aiuta sia nei nuovi rapporti sia nelle relazioni già presenti. Sulattenzione agli investimenti: se dovete investire, sportare soldi o acquistare fatevi consigliare. Cancro – Insentite che c’è qualcosa di strano, forse un po’ di incomprensione.Sulstate attenti: potrebbero esserci degli scontri in vista con un ...

