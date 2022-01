Oroscopo di lunedì 24 gennaio | le stelle di questo nuovo inizio settimana

Leggi su cityroma

(Di domenica 23 gennaio 2022) Ariete – Sarete felici indi San Babila di incontrare e conoscere una persona che potrebbe essere molto importante per il vostro futuro. Rafforzate le vostre amicizie, soprattutto quelle che vi appaiono sincere e disinteressate. Fate ogni cosa per bene: Luna e Marte in disaccordo potrebbero darvi motivi per recriminare e provare malintesi con amici, colleghi o anche con il vostro partner che potrebbe apparire come troppo esigente per certi aspetti. Meglio sarebbe se metteste da parte ogni polemica e pregiudizio nei confronti di chiunque, sia parenti, che amici che colleghi. Nel vostro interesse coltivate nuove amicizie. Ritardi, disguidi e rinvii durante il pomeriggio. Un lavoro in proprio e autonomo è il giusto toccasana per la vostra ricerca di un lavoro. Oggi infatti sono favorite le iniziative per mettere su un’attività in ...