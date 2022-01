Oroscopo di Branko 24 gennaio: lunedì di grandi novità in famiglia (Di domenica 23 gennaio 2022) Ariete – la vostra intuizione è davvero molto forte, oggi più che mai. Poter sicuramente disfarvi di qualche mania. Curate principalmente le vostre abitudini alimentari e sarete felici. Toro – spensierati, attivi e con una grande forza di volontà, oggi asservire ai vostri compiti a testa alta. Non lasciate che gli altri vi intrappolino in lunghi discorsi che vi faranno perdere energie. Gemelli – le attività di gruppo o in un team, sul lavoro, faranno molte bene al vostro Ego. State tranquilli, oggi rischierete di far innervosire qualcuno. Cancro – oggi le cose sul lavoro procederanno molto velocemente, chi vi circonda vi aiuterà. La vostra energia tornerà in voi con un ottimo tempismo, approfittatene! Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI Entra nel gruppo ... Leggi su cityroma (Di domenica 23 gennaio 2022) Ariete – la vostra intuizione è davvero molto forte, oggi più che mai. Poter sicuramente disfarvi di qualche mania. Curate principalmente le vostre abitudini alimentari e sarete felici. Toro – spensierati, attivi e con una grande forza di volontà, oggi asservire ai vostri compiti a testa alta. Non lasciate che gli altri vi intrappolino in lunghi discorsi che vi faranno perdere energie. Gemelli – le attività di gruppo o in un team, sul lavoro, faranno molte bene al vostro Ego. State tranquilli, oggi rischierete di far innervosire qualcuno. Cancro – oggi le cose sul lavoro procederanno molto velocemente, chi vi circonda vi aiuterà. La vostra energia tornerà in voi con un ottimo tempismo, approfittatene! Entra nel gruppodi Paolo Fox cliccando QUI Entra nel gruppodicliccando QUI Entra nel gruppo ...

