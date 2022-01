Oroscopo Capricorno domani 24 gennaio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna (Di domenica 23 gennaio 2022) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 24 gennaio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno. Carissimi Capricorno, in questa giornata di lunedì sembrate dover fare i conti con una Luna dissonante che riaccenderà qualche preoccupazione lavorativa. Una qualche questione economica potrebbe rovinare un rapporto in ufficio, se non vi fidate dei vostri colleghi, forse è meglio non affidargli compiti che dovreste concludere voi. Venere suggerisce di pensare all’amore! Leggi l’Oroscopo del 24 gennaio per tutti i ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 23 gennaio 2022) Cosa prevede il tuoper la giornata del 24? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del. Carissimi, in questa giornata di lunedì sembrate dover fare i conti con una Luna dissonante che riaccenderà qualche preoccupazione lavorativa. Una qualche questione economica potrebbe rovinare un rapporto in ufficio, se non vi fidate dei vostri colleghi, forse è meglio non affidargli compiti che dovreste concludere voi. Venere suggerisce di pensare all’! Leggi l’del 24peri ...

