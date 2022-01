Oms: "L'Europa si sta muovendo verso la fine della pandemia" (Di domenica 23 gennaio 2022) "E' possibile che l'Europa si stia muovendo verso la fine della pandemia", afferma il direttore regionale dell'Oms per l'Europa, Hans Kluge. "Prevediamo un periodo di calma prima che il Covid - 19 ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 23 gennaio 2022) "E' possibile che l'si stiala", afferma il direttore regionale dell'Oms per l', Hans Kluge. "Prevediamo un periodo di calma prima che il Covid - 19 ...

Agenzia_Ansa : Oms: 'Con Omicron plausibile la fine della pandemia in Europa, dopo un picco di 60% di contagiati entro marzo' #ANSA - MediasetTgcom24 : Covid, Oms: 'Con Omicron è plausibile la fine della pandemia in Europa' #covid - fanpage : La variante Omicron potrebbe rappresentare la fase finale della pandemia in Europa. Il responsabile dell'Organizzaz… - Sinnerismo : RT @fanpage: La variante Omicron potrebbe rappresentare la fase finale della pandemia in Europa. Il responsabile dell'Organizzazione Mondia… - Gmm59093395 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Oms: 'Con Omicron è plausibile la fine della pandemia in Europa' #covid -