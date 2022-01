Olga Plachina | chi è la moglie di Aldo Montano | età | carriera | figli | altezza e fisico dell’atleta | Instagram | matrimonio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 23 gennaio 2022) Dopo l’emozionante puntata di ieri, torna l’appuntamento della domenica con Verissimo. Tra gli ospiti di oggi, pronti a raccontarsi a cuore aperto,, concorrente dell’ultima edizione del GF VIP, e sua. Chi è ladiè ladello sciabolatore. I due si sono conosciuti nel 2014 grazie ad un’amicizia in comune, proprio in occasione dei Giochi Sportivi di Soci. All’epocausciva da una relazione con la Mosetti (showgirl) durata diversi anni. View this post onA post shared by...