Olbia-Lucchese, Serie C: probabili formazioni e diretta TV (Di domenica 23 gennaio 2022) Questo pomeriggio alle 14.30, allo stadio Bruno Nespoli, l’Olbia ospita la Lucchese nella gara valida per la 23esima giornata del gruppo B di Serie C. Uno dei più classici scontri salvezza è divenuto un importante incontro per la zona playoff. Se i padroni di casa si trovano di poco fuori dal gruppo di squadre che farebbero la post-season in questo momento, gli ospiti voglio difendere strenuamente il loro posto. Ecco dunque le ultime sulle probabili formazioni e sulla diretta televisiva di Olbia-Lucchese. Il momento dell’Olbia Dopo la lunga sosta, in parte forzata, l’Olbia torna in campo per provare a ritagliarsi un ruolo da protagonista nella lotta alla promozione. I bianchi si trovano al momento all’undicesimo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 23 gennaio 2022) Questo pomeriggio alle 14.30, allo stadio Bruno Nespoli, l’ospita lanella gara valida per la 23esima giornata del gruppo B diC. Uno dei più classici scontri salvezza è divenuto un importante incontro per la zona playoff. Se i padroni di casa si trovano di poco fuori dal gruppo di squadre che farebbero la post-season in questo momento, gli ospiti voglio difendere strenuamente il loro posto. Ecco dunque le ultime sullee sullatelevisiva di. Il momento dell’Dopo la lunga sosta, in parte forzata, l’torna in campo per provare a ritagliarsi un ruolo da protagonista nella lotta alla promozione. I bianchi si trovano al momento all’undicesimo ...

Ultime Notizie dalla rete : Olbia Lucchese Il buon pareggio a Cesena della 'nuova' Viterbese ENTELLA 33 PESCARA 32 ANCONA - MATELICA 32 GUBBIO 29 VJS PESARO 27 LUCCHESE 26 CARRARESE 26 OLBIA 25 PONTEDERA 24 TERMAO 22 FERMANA 21 MONTEVARCHI 21 IMOLESE 19 PISTOIESE 16 VITERBESE 15 GROSSETO 14

