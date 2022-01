Obbligo vaccinale Covid e sanzione: come fare ricorso (Di domenica 23 gennaio 2022) Annamaria Villafrate - Il decreto del 7 gennaio ha introdotto l'Obbligo vaccinale per gli over 50 e ha previsto una sanzione di 100 euro per chi non adempie. come fare ricorso?. Leggi su studiocataldi (Di domenica 23 gennaio 2022) Annamaria Villafrate - Il decreto del 7 gennaio ha introdotto l'per gli over 50 e ha previsto unadi 100 euro per chi non adempie.?.

Advertising

RobertoBurioni : L'obbligo vaccinale funziona? Sì, e pure molto bene, dice @TheEconomist analizzando le esperienze canadesi ed eurp… - borghi_claudio : @KDVR ??Costringere i minorenni e i guariti all'iniezione sono stati i segnali più grandi della malafede sottesa nel… - Corriere : ?? Arrivano gli indennizzi per le conseguenze più gravi del vaccino, che potrebbero aprire la strada a un obbligo va… - GEFCF72 : I dati dicono che il ciclo primario per <60 pur non seguito da 3ªd fornisce un ottima protezione Qui abbiamo messo… - massimo15691 : @amnestyitalia -