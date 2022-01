Nuove regole quarantena, studenti assenti vaccinati 70%. Genitori: “Contagi stanno aumentando, norme non tengono conto della realtà e abbiamo paura” (Di domenica 23 gennaio 2022) "I Contagi stanno evidentemente aumentando, le norme non tengono conto della realtà ed i Genitori hanno paura. E' un errore non ascoltare chi la scuola la vive tutti i giorni e le famiglie che devono fare i conti con bambini e adolescenti". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 23 gennaio 2022) "Ievidentemente, lenoned ihanno. E' un errore non ascoltare chi la scuola la vive tutti i giorni e le famiglie che devono fare i conti con bambini e adolescenti". L'articolo .

Advertising

simonebaldelli : Presto entreranno in vigore le nuove attese regole sul #registroopposizioni per permettere ai cittadini di non rice… - SimoneGambino : Introdotte dalla FIFA nuove regole per i prestiti a partire dalla prossima stagione. - Durata max del prestito 1 an… - Affaritaliani : Governo, niente sigarette senza Green Pass. Le nuove regole dal 1° febbraio - Lorenzo36522471 : RT @CristinaAntonu: Questo elemento non solo determina incertezza del diritto e costi impliciti legati all'esigenza di informarsi e seguire… - ArturoGambino1 : @AirGiada Purtroppo succederà ancora , per il semplice fatto che anche noi 'anziani' siamo superficiali rispetto al… -