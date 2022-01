Nuova Zelanda, nuove restrizioni anti Covid. La premier costretta a rinviare il suo stesso matrimonio (Di domenica 23 gennaio 2022) C'è chi durante le restrizioni anti Covid organizzava party (vedi Inghilterra) e chi invece introduce nuove norme che la portano e costringono a rinviare il proprio stesso matrimonio . Accade in Nuova ... Leggi su leggo (Di domenica 23 gennaio 2022) C'è chi durante leorganizzava party (vedi Inghilterra) e chi invece introducenorme che la portano e costringono ail proprio. Accade in...

