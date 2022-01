Nuova Zelanda | la premier aumenta i divieti contro Omicrone saltano le sue nozze

Nuova Zelanda, la premier aumenta i divieti contro Omicron...e saltano le sue nozze (Di domenica 23 gennaio 2022) Il primo ministro neozelandese Jacinda Ardern non convolerà a nozze, lo ha annunciato lei stessa in conferenza stampa dopo aver spiegato la necessità d'introdurre nel Paese nuove restrizioni per ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 23 gennaio 2022) Il primo ministro neozelandese Jacinda Ardern non convolerà a, lo ha annunciato lei stessa in conferenza stampa dopo aver spiegato la necessità d'introdurre nel Paese nuove restrizioni per ...

fattoquotidiano : Eruzione vulcano Tonga, allarme tsunami per Usa, Alaska, Fiji e Nuova Zelanda: Hawai già raggiunte dalle onde - Loredanataberl1 : RT @BagueraDaniela: Cosa accomuna Italia, Francia, Austria, Canada, Australia e Nuova Zelanda? - Zampaglion : RT @BagueraDaniela: Cosa accomuna Italia, Francia, Austria, Canada, Australia e Nuova Zelanda? - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Tonga: urgono aiuti internazionali, 2.000 persone ancora senza acqua potabil… - crishaone : @fedezic Anche perché a Luglio fa caldo… la Nuova Zelanda è lontana e senza i dolci… no, non potrebbe durare ?? -