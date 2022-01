Nuova Zelanda, la premier Ardern annuncia maggiori restrizioni e rinvia le nozze: “Mi unisco a molti altri nella stessa situazione” (Di domenica 23 gennaio 2022) La premier neozelandese Jacinda Ardern ha posticipato il matrimonio dopo aver annunciato nuove restrizioni contro il Covid-19. Le misure sono state introdotte a seguito della scoperta di nove casi della variante Omicron in una singola famiglia che è volata ad Auckland per partecipare a un matrimonio. La premier ha alzato il livello di allerta al colore rosso, il che include misure rafforzate come l’obbligo di indossare la mascherina e i limiti agli assembramenti. Le restrizioni entreranno in vigore lunedì. Ardern ha però sottolineato che “il rosso non è un lockdown”, e che le aziende possono rimanere aperte, così come le persone potranno ancora far visita a familiari e amici e muoversi liberamente nel Paese. “So che sentire questo tipo di numeri suonerà molto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022) Laneozelandese Jacindaha posticipato il matrimonio dopo averto nuovecontro il Covid-19. Le misure sono state introdotte a seguito della scoperta di nove casi della variante Omicron in una singola famiglia che è volata ad Auckland per partecipare a un matrimonio. Laha alzato il livello di allerta al colore rosso, il che include misure rafforzate come l’obbligo di indossare la mascherina e i limiti agli assembramenti. Leentreranno in vigore lunedì.ha però sottolineato che “il rosso non è un lockdown”, e che le aziende possono rimanere aperte, così come le persone potranno ancora far visita a familiari e amici e muoversi liberamente nel Paese. “So che sentire questo tipo di numeri suonerà molto ...

