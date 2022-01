Novità tagli di capelli medi inverno 2022 | il mullet e il lob di Elettra Lamborghini

Leggi su ultimora.news

(Di domenica 23 gennaio 2022) Ultimamenteha rinnovato il suo hairstyle e ha realizzato un nuovoo di. Più precisamente la cantante ha optato per un lob. La chioma in questione può essere presa in considerazione in questo, per avere sempre un look irresistibile. TendenzeLa lunghezza del long bob diarriva leggermente sotto le spalle. Su questa chioma sono presenti delle leggere sfilature solamente sulle punte. Inoltre per completare ilo, la cantante ha abbinato una frangia a tendina che ricorda gli anni '70: questa può essere portata lateralmente come un ...