Novak Djokovic, farsa in Australia? "Il campione non farà causa. E il prossimo anno...", braghe calate (Di domenica 23 gennaio 2022) Impensabile dall'Australia. Ne sono infatti certi: Novak Djokovic prenderà parte all'Australian Open 2023. È quanto sostiene Craig Tiley, il numero 1 di Tennis Australia, il quale ha spiegato che Djokovic "non ha intenzione di fare causa. Si sta parlando e si parlerà ancora ma al momento siamo concentrati solo sull'organizzazione di questo grande evento. Credo che giocherà, il prossimo anno. In fin dei conti è il giocatore più forte al mondo e ama l'Australian Open", ha concluso interpellato da Abc. Insomma, nessun dubbio: dopo la querelle no-vax di quest'anno, nel 2023 Djokovic prenderà parte al torneo. Ma l'ultima parola spetta al governo Australiano: ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022) Impensabile dall'. Ne sono infatti certi:prenderà parte all'n Open 2023. È quanto sostiene Craig Tiley, il numero 1 di Tennis, il quale ha spiegato che"non ha intenzione di fare. Si sta parlando e si parlerà ancora ma al momento siamo concentrati solo sull'organizzazione di questo grande evento. Credo che giocherà, il. In fin dei conti è il giocatore più forte al mondo e ama l'n Open", ha concluso interpellato da Abc. Insomma, nessun dubbio: dopo la querelle no-vax di quest', nel 2023prenderà parte al torneo. Ma l'ultima parola spetta al governono: ...

