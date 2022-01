“Non deve più farlo”: l’ex allenatore bacchetta Osimhen (Di domenica 23 gennaio 2022) In diretta su Canale 21 nel corso della trasmissione Campania Sport, l’ex allenatore Luigi De Canio ha bacchettato Osimhen per l’atteggiamento avuto in campo nei confronti dei proprio compagni. In particolare, il tecnico faceva riferimento ad una gestualità eccessiva del nigeriano, che si è animato soprattutto contro Politano per non averlo messo in condizione di segnare. Di seguito le dichiarazioni in merito di De Canio. FOTO: Getty Images – Osimhen “Questo atteggiamento non va bene, perché espone il compagno al giudizio dei tifosi, che possono non capire cosa sia successo e immaginarsi chissà quali intrighi. È la regola base di ogni spogliatoio, anche nelle scuole calcio: si può parlare al compagno, ma mai gesticolare“. “Un calciatore non ha il diritto di correggere un compagno, può ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 23 gennaio 2022) In diretta su Canale 21 nel corso della trasmissione Campania Sport,Luigi De Canio hatoper l’atteggiamento avuto in campo nei confronti dei proprio compagni. In particolare, il tecnico faceva riferimento ad una gestualità eccessiva del nigeriano, che si è animato soprattutto contro Politano per non averlo messo in condizione di segnare. Di seguito le dichiarazioni in merito di De Canio. FOTO: Getty Images –“Questo atteggiamento non va bene, perché espone il compagno al giudizio dei tifosi, che possono non capire cosa sia successo e immaginarsi chissà quali intrighi. È la regola base di ogni spogliatoio, anche nelle scuole calcio: si può parlare al compagno, ma mai gesticolare“. “Un calciatore non ha il diritto di correggere un compagno, può ...

Ultime Notizie dalla rete : Non deve Il negazionismo va combattuto come un fenomeno politico Se non si conosce il numero esatto delle vittime, si deve presumere che sia stato gonfiato a bella posta. Se i testimoni raccontano della gassazione, non possono essere creduti, perché la loro ...

Letta punta su incontro con Salvini e prova a proteggere Draghi Il punto di partenza è che non si spacchi l'attuale maggioranza di governo. La priorità, per il leader Pd, è che tutti si convincano di un punto fondamentale, "nessuno deve vincere, affinché tutti ...

MotoGp, Chicho Lorenzo: "Quartararo non deve cercare alleati" Corriere dello Sport Calciomercato Juventus, ko tre mesi: cambiano i piani in attacco Il Barça, che non decolla neanche sotto la guida di Xavi, deve fare infatti i conti con gli infortuni continui di Ansu Fati. Il talentuoso e sfortunato attaccante esterno spagnolo, rientrato ...

Empoli-Roma, le pagelle: show di Abraham e Zaniolo. Delude Mancini. Andreazzoli presuntuoso PAGELLE ROMA RUI PATRICIO 6 Pomeriggio abbastanza tranquillo, nonostante le due reti subite. Concentrato. SMALLING 6,5 È l’unico difensore a non andare mai in affanno.

