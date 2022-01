No vax, a Ferrara morto di Covid il medico che definiva i virologi “pseudoscienziati”. Era in terapia intensiva da un mese (Di domenica 23 gennaio 2022) Il medico Roberto Marescotti, originario di Copparo (nel Ferrarese) è morto il 18 gennaio a causa del Coronavirus. No vax convinto, non si era immunizzato ed era fra i protagonisti dei “No paura day“, le manifestazioni che riunivano la comunità locale contraria al vaccino. Era ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Sant’Anna di Cona, da quasi un mese e aveva 64 anni. Lo si legge su Il Corriere di Bologna. Svolgeva la professione di medico all’ospedale del Delta, a Lagosanto. Tuttavia, date le sue posizioni spesso in disaccordo con direttive sanitarie anti-pandemia, era stato sospeso per un certo periodo. definiva i virologi “pseudoscienziati” e aveva pubblicato un romanzo fantasy dal titolo “Un mostro chiamato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022) IlRoberto Marescotti, originario di Copparo (nel Ferrarese) èil 18 gennaio a causa del Coronavirus. No vax convinto, non si era immunizzato ed era fra i protagonisti dei “No paura day“, le manifestazioni che riunivano la comunità locale contraria al vaccino. Era ricoverato nel reparto didell’ospedale Sant’Anna di Cona, da quasi une aveva 64 anni. Lo si legge su Il Corriere di Bologna. Svolgeva la professione diall’ospedale del Delta, a Lagosanto. Tuttavia, date le sue posizioni spesso in disaccordo con direttive sanitarie anti-pandemia, era stato sospeso per un certo periodo.” e aveva pubblicato un romanzo fantasy dal titolo “Un mostro chiamato ...

Advertising

sissiisissi2 : RT @fattoquotidiano: No vax, a Ferrara morto di Covid il medico che definiva i virologi “pseudoscienziati”. Era in terapia intensiva da un… - GiusCandela : RT @fattoquotidiano: No vax, a Ferrara morto di Covid il medico che definiva i virologi “pseudoscienziati”. Era in terapia intensiva da un… - GigioSweet17 : RT @fattoquotidiano: No vax, a Ferrara morto di Covid il medico che definiva i virologi “pseudoscienziati”. Era in terapia intensiva da un… - kiara86769608 : RT @fattoquotidiano: No vax, a Ferrara morto di Covid il medico che definiva i virologi “pseudoscienziati”. Era in terapia intensiva da un… - fortnardelli : 'Corriere Ferrara, medico no vax morto per Covid: definiva i virologi «pseudoscienziati».' Mi sorge spontanea una… -