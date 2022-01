"No a nomi del centrodestra". Poi Letta fa un passo indietro (Di domenica 23 gennaio 2022) Enrico Letta ha provato a sovrastare il centrodestra nella proposta dei nomi per il dopo Mattarella durante la riunione dei grandi elettori Pd. Poi ha voluto "chiarire" Leggi su ilgiornale (Di domenica 23 gennaio 2022) Enricoha provato a sovrastare ilnella proposta deiper il dopo Mattarella durante la riunione dei grandi elettori Pd. Poi ha voluto "chiarire"

Advertising

fattoquotidiano : B. ALZA BANDIERA BIANCA Ha cavalcato il sogno di una vita, quello del Quirinale, per un paio di mesi. Ma alla fine… - fattoquotidiano : Quirinale, le scelte di 30mila lettori del Fatto: Romano Prodi trionfa tra i nomi di “palazzo”, Pierluigi Bersani è… - marattin : Prima di far partire la giostra del toto-nomi di un (eventuale) nuovo governo, io mi fermerei alla domanda principa… - NicholasPelle : RT @HoaraBorselli: #Letta: “altri nomi del cdx faranno la fine di #Berlusconi”. Tipico atteggiamento di chi alza la voce e batte i pugni su… - SuperErmy : RT @erretti42: Quirinale, tramonta la candidatura Casini: non sarà tra i nomi del centrodestra. I dem: 'Se non lo propongono loro, non lo f… -