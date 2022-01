Nino D'Angelo a Domenica In: 'A Natale ho avuto il Covid e neanche uscivo di casa' (Di domenica 23 gennaio 2022) a , ospite di Mara Venier, rivela di essere stato colpito dal a Natale, insieme a tutta la sua famiglia. 'E pensare che per paura non uscivo di casa da tantissimo tempo, e se incontravo qualcuno ... Leggi su leggo (Di domenica 23 gennaio 2022) a , ospite di Mara Venier, rivela di essere stato colpito dal a, insieme a tutta la sua famiglia. 'E pensare che per paura nondida tantissimo tempo, e se incontravo qualcuno ...

Advertising

Lando89953693 : #DomenicaIn A 'consta', Nino D'Angelo è trasalito. Avrà pensato che il sistema immunitario sia a pagamento. - meottantacinque : Qualcuno dica a Nino D'Angelo che anche lui dovrebbe parlare in maniera comprensibile per chi lo ascolta. Il napole… - JosephineBe : Nino D'Angelo da zia Mara????#DomenicaIn - leonardcrsette : @Cris_quella @YouTube Assolutamente...anche se il mio idolo è Nino D'Angelo - rvmoona : RT @mocciosvs: non mia madre che aumenta il volume e si commuove per nino d’angelo -