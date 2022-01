NFL 2022 | cadono le teste di serie #1 Tennessee e Green Bay | al Championship volano Cincinnati e San Francisco

(Di domenica 23 gennaio 2022) Ha preso il via ufficialmente il Divisional Round dei Play-offs NFL. I primi due match ci hanno subito regalato emozioni e spettacolo e, soprattutto, le prime due squadre (una per Conference) che domenica prossima si andranno a giocare il. Nella AFC sono iBengals ad avanzare, passando con merito sul campo della #1, iTitans, che pagano una giornata davvero rivedibile del loro QB Tannehill. Nella NFC, stesso discorso. I primi della classe, iBay Packers, vengono sorpresi sul proprio terreno dai San49ers. Si chiuderà davvero l’era di Aaron Rodgers nella Frozen Tundra? Il QB (comunque pronto per il suo quarto titolo di MVP) e il ricevitore Davante Adams, hanno giocato la loro ultima partita in giallo-verde? Per il momento passano il ...

... quando Besio imbecca Filippo Petrillo in endzone (rientrato con un permesso speciale da Londra e dalla NFL Academy, insieme al compagno Andrea Volonnino ) per il terzo TD della partita. Il ...
Grande impresa di Cincinnati che riesce ad imporsi su Tennessee (19-16) al termine di un match ricco di emozioni. Un successo che regala ai Bengals la possibilità di partecipare all'AFC Championship G ...