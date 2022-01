Newcastle Dele Alli: i Magpies vicini al trequartista degli Spurs (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il Newcastle degli sceicchi potrebbe chiudere a breve un altro colpaccio di mercato: ormai a un passo l’arrivo di Dele Alli dal Tottenham Il futuro di Dele Alli si tinge sempre di più con i colori bianconeri del Newcastle. Il trequartista del Tottenham sta vivendo infatti da comparsa o poco più la stagione da quando è arrivato Conte e avrebbe già accettato la destinazione. Per i Magpies di Howe sarebbe un colpo straordinario per uscire il più rapidamente possibile dalle secche di una Premier League sin qui molto deludente. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ilsceicchi potrebbe chiudere a breve un altro colpaccio di mercato: ormai a un passo l’arrivo didal Tottenham Il futuro disi tinge sempre di più con i colori bianconeri del. Ildel Tottenham sta vivendo infatti da comparsa o poco più la stagione da quando è arrivato Conte e avrebbe già accettato la destinazione. Per idi Howe sarebbe un colpo straordinario per uscire il più rapidamente possibile dalle secche di una Premier League sin qui molto deludente. L'articolo proviene da Calcio News 24.

