"Nessuno lo ha visto". Berlusconi, la bomba di Dagospia: quali sono le sue vere condizioni? (Di domenica 23 gennaio 2022) Passo indietro per Silvio Berlusconi, che lascia la corsa al Quirinale, pur con profondo dispiacere. Ieri, sabato 22 gennaio, il Cavaliere non si è presentato al vertice del centrodestra che si è tenuto a Roma. A parlare per lui, la fedelissima Licia Ronzulli. La condizione posta dal Cav è nota: Mario Draghi rimanga premier. Condizione che complica e non poco il rebus quirinalizio. E oggi, domenica 23 gennaio, si scopre che il leader di Forza Italia è ricoverato al San Raffaele di Milano, così come aveva anticipato in settimana Dagospia. Insomma, dietro al passo indietro ci sarebbero anche ragioni di salute, sulle quali avrebbero insistito i figli, Marina e Pier Silvio, dissuadendo il padre dal cimentarsi in una sfida così impegnativa, anche fisicamente, come quella rappresentata dal Quirinale. Sul ricovero, fonti di Forza ...

