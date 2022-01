Napoli su Olivera | prestazione eccellente e premio speciale

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 23 gennaio 2022) Ilè sulle tracce di Mathiasper rinforzare il pacchetto difensivo in chiave calciomercato. Il terzino sinistro uruguaiano del Getafe è un obiettivo azzurro per l’estate ma Giuntoli sta provando a portarlo in Serie A già a gennaio.Getafe, migliore in campo in Real Sociedad-Getafe In attesa di eventuali sviluppi di mercato, il Getafe ha schierato da titolare anche questa sera Mathias. La gara è terminata 0-0 ma il difensore uruguaiano è stato nominato “King Of The Match” (vale a dire “Migliore in campo”) dalla Liga. Altra prova di livello per l’esterno classe ’97 che, presto, potrebbe vestire la maglia azzurra.