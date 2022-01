Napoli-Salernitana | Serie A | le probabili formazioni e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 23 gennaio 2022) Sarà il 28° derby quello trache andrà in scena alle ore 15:00 allo Stadio “Maradona” di, valido per la 23a giornata del campionato diA. Gli uomini di Spalletti hanno bisogno di una vittoria per proseguire il cammino verso la vetta della classifica, situazione più complicata invece per la gli ospiti, mai sopra il ventesimo posto in classifica in questo campionato. Ecco le ultime news relative al derby campano, dalleallatv. Statistiche e curiosità diIloccupa attualmente la 3a posizione in campionato a quota 46 punti, frutto di: 14 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte, con uno score attivo di ben 39 reti e solo 15 subite. ...