Napoli-Salernitana | le probabili formazioni del match

(Di domenica 23 gennaio 2022) Laè impegnata nella vicina trasferta diper la 23esima giornata di Serie A. Una sfida molto sentita da entrambe le tifoserie sebbene allo stadio Diego Armando Maradona sarà presente solo quella partenopea. I granata non arrivano certo da favoriti sul campo del, complici anche le tante assenze e rientri last minute causa Covid. L’orgoglio però può fare la differenze in partite come queste. QUINelInsigne e Osimhen difficilmente saranno titoali. In porta ci sarà molto probabilmente Meret, difeso dal quartetto composto da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui. A centrocampo spazio a Fabian Ruiz e Lobotka, con Elmas, Zielinski e Lozano sulla trequarti. In avanti Mertens sarà l’unico terminale offensivo. QUII granata ...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Allo stadio Maradona, il match valido per la 23ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Maradona,si affrontano nel match valido per la 23ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA ...Ci siamo: mancano poche ore al fischio d'inizio dell'attesissimo derby campano, in programma oggi 23 gennaio alle ore 15.00 presso lo Stadio Maradona di Fuorigrotta. La compagine di casa farà di tutto per cercare di portare a casa tre punti fondamentali per ... La capienza stabilita è di 5 mila spettatori, ma per il derby al Maradona dovrebbero essercene poco più della metà.