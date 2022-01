Napoli-Salernitana | formazioni ufficiali | Meret in porta | out Insigne

Leggi su anteprima24

(Di domenica 23 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSono statezzate ledi, gara valevole per la 23esima giornata. La squadra di Luciano Spalletti arriva dalla vittoria convincente contro il Bologna e ritrovatra i convocati., Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Mario Rui, Lobotka, Fabian, Elmas, Zielinski, Lozano, Mertens. All.: Spalletti.: Belec; Delli Carri, Gagliolo, Bogdan, Veseli; Kechrida, Di Tacchio, Schiavone, Obi; Bonazzoli, Vergani. All.: Colantuno. L'articolo proviene da Anteprima24.it.