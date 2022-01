Napoli Salernitana 4-1 | poker e allungo sull’Atalanta per gli azzurri

(Di domenica 23 gennaio 2022) Allo stadio Maradona, il match valido per la 23ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Maradona,si affrontano nel match valido per la 23ª giornata della Serie A 2021/22. Sintesi4-1 MOVIOLA FISCHIO D’INIZIO – COMINCIA LA PARTITA 3? Tiro– Mertens scodella sul discetto del rigore per Zielinski. Il polacco colpisce di testa ma troppo centrale. Facile per Belec. 6? Tiro– Mario Rui batte a giro sopra la barriera una punizione dal limite. Belec ancora sicuro mette in angolo. 10? Occasione– Fantastico tiro a giro dalla distanza di Fabian. Mancino indirizzato all’angolino, parata strepitosa di ...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Lorenzo Insigne a segno contro la: il capitano aggancia l'argentino per numero di gol segnati con ilLorenzo Insigne torna in campo e torna subito al gol. Suo il 4 - 1 dal dischetto nel derby contro la, ...La 23esima giornata di Serie A prosegue e si chiude oggi con sei partite. Alle 12.30 è andata in scena la sfida tra Cagliari e Fiorentina, finita 1 - 1. Alle 15 tre match:, Spezia - Sampdoria e Torino - Sassuolo. Alle 18 tocca a Empoli - Roma, alle 20.45 nel posticipo serale luci accese a San Siro per Milan - Juventus. Il turno era iniziato venerdì ...60' - Il Napoli non sembra sazio e continua a premere, specie con Elmas che cerca la rete personale. Salernitana in grosse difficoltà. 52' POKER DEL NAPOLI - Insigne trasforma il rigore spiazzando Bel ...Tutto facile (o quasi) per il Napoli nella partita della 23esima giornata del campionato di Serie A contro la Salernitana. La squadra di Luciano Spalletti ha messo in mostra la maggiore qualità dal ...