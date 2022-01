Napoli | Insigne eguaglia Maradona e indica lo stemma | “Ti amerò sempre” FOTO

(Di domenica 23 gennaio 2022) Pomeriggio speciale per Lorenzo: l’attaccante del, che a giugno lascerà la sua terra per volare oltre oceano (giocherà con la maglia del Toronto in MLS), ha realizzato su rigore il gol del 4-1 contro la Salernitana. Non un gol banale, perché gli permettere di raggiungere quota 115 gol con la maglia azzurra,ndo lo score fatto segnare da un altro grandissimo del club partenopeo, Diego Armando. Dopo la rete,si è avvicinato alla telecamerando loe dicendo chiaramente: “Ti amo e ti”. Di seguito, unadi quel momento. “Ti amo e ti” #dopo il gol #Salernitana ...

Advertising

OptaPaolo : 115 - Lorenzo Insigne ha raggiunto Diego Armando Maradona (115 gol) al 3° posto nella classifica dei migliori marca… - claudioruss : Lorenzo #Insigne eguaglia Diego Armando #Maradona a quota 115 gol con la maglia del #Napoli #NapoliSalernitana - pisto_gol : Dal maestro Ferrigno in via San Gregorio Armeno a Napoli con Insigne ( che ha già fatto la valigia) #spaccanapoli - napolimagazine : IL CAPITANO - 'Ci sono e ci sarò sempre', Insigne segna ed esulta indicando lo stemma del Napoli - apetrazzuolo : IL CAPITANO - 'Ci sono e ci sarò sempre', Insigne segna ed esulta indicando lo stemma del Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Insigne

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Lorenzoa segno contro la Salernitana: il capitano aggancia l'argentino per numero di gol segnati con ilLorenzotorna in campo e torna subito al gol. Suo il 4 - 1 dal dischetto nel derby contro la Salernitana, che gli permette di arrivare a quota 115 reti con ...(N)(4 - 2 - 3 - 1) : Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui; Fabiàn Ruiz, Lobotka; Lozano, Zielinski, Elmas; Mertens. Allenatore: Spalletti SALERNITANA (3 - 5 - 2): ...23.01 16:20 - CORONAVIRUS - Regione Campania, 11.868 positivi su 88.285 tamponi nelle ultime 24 ore, 5 morti nelle ultime 48 ore, 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri ...Pomeriggio speciale per Lorenzo Insigne: l’attaccante del Napoli, che a giugno lascerà la sua terra per volare oltre oceano (giocherà con la maglia del Toronto in MLS), ha realizzato su rigore il gol ...