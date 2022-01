Napoli in campo già quest’oggi con il ‘Flames Kit’? Spunta l’indizio (FOTO) (Di domenica 23 gennaio 2022) quest’oggi il Napoli affronterà la Salernitana nel derby campano in programma allo stadio Diego Armando Maradona alle ore 15:00. Gli azzurri potrebbero scendere in campo con la ‘Flames Kit‘, la nuova maglia presentata nelle scorse ore dal club azzurro in occasione di San Valentino. Un post apparso in questi minuti sui canali ufficiale del club partenopeo lascia ormai pochi dubbi sulla scelta della divisa odierna, con la nuova divisa di gioco che potrebbe fare il suo esordio ufficiale già quest’oggi. MATCHDAY#NapoliSalernitana Stadio Diego Armando Maradona 15:00 CETFLAMES KIT Official Web Store SSC Napoli: https://t.co/XmWZkZzHdV Brand Store Amazon: https://t.co/NKOFiuz8yW Official Store SSC ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 23 gennaio 2022)ilaffronterà la Salernitana nel derby campano in programma allo stadio Diego Armando Maradona alle ore 15:00. Gli azzurri potrebbero scendere incon laKit‘, la nuova maglia presentata nelle scorse ore dal club azzurro in occasione di San Valentino. Un post apparso in questi minuti sui canali ufficiale del club partenopeo lascia ormai pochi dubbi sulla scelta della divisa odierna, con la nuova divisa di gioco che potrebbe fare il suo esordio ufficiale già. MATCHDAY#Salernitana Stadio Diego Armando Maradona 15:00 CETFLAMES KIT Official Web Store SSC: https://t.co/XmWZkZzHdV Brand Store Amazon: https://t.co/NKOFiuz8yW Official Store SSC ...

