Napoli | c’è l’accordo con Olivera | si cerca di anticipare l’arrivo

Il Napoli ha trovato il suo terzino per la prossima stagione: Mathias Olivera del Getafe, gli azzurri provano ad anticipare l'arrivo Il Napoli sta valutando l'inserimento di un terzino anche in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, avrebbe chiuso per Mathias Olivera. Il difensore uruguaiano arriverebbe per la prossima stagione, ma si cerca l'accordo per anticiparne l'arrivo già a gennaio. Per arrivare ci sarebbe da liberare un posto, l'idea è quella di liberare Ghoulam prima della scadenza. Intanto l'accordo con gli spagnoli è di prestito con obbligo di riscatto.

